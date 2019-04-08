الاقتصاد الإماراتي ينمو بنحو 1.7% في عام 2018

08 أبريل 2019 - 05:22 م



أظهرت بيانات رسمية، أن الاقتصاد الإماراتي نما بنحو 1.7% في عام 2018، وهي وتيرة أبطأ من المتوقع، رغم استفادته من ارتفاع أسعار النفط.

تأتي بيانات النمو الإماراتي بعد إعلان دبي، الأسبوع الماضي، أن اقتصاد الإمارة نما بنسبة 1.94% في 2018، وهي أبطأ وتيرة منذ الانكماش الذي شهده عام 2009 حين تعثر الاقتصاد بفعل أزمة ديون.

وكانت الإمارات العربية المتحدة قد توقعت، في ديسمبر، نموًّا يتراوح بين 2.5% و3% في 2018 مع استفادة اقتصادات دول الخليج من ارتفاع أسعار النفط.

وتوقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.8% في عام 2018، ارتفاعًا من 0.8% في 2017.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" عن وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، قوله: "إن نمو الاقتصاد في 2018 اعتمد على النمو في الموارد النفطية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية من ناحية، والنمو في أنشطة القطاعات غير النفطية من ناحية أخرى".

