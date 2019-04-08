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«كلوب»: هؤلاء وراء تراجع مستوى «صلاح»

الرياضة

كلوب وصلاح
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«كلوب»: أخطأت في حق محمد صلاح

دافع الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن النجم محمد صلاح، جناح الريدز والمنتخب الوطني، مُشيرًا إلى أن الضغوط التي يتعرض لها تأتي من وسائل الإعلام والصحافة.

وقال «كلوب» خلال تصريحاته في المؤتمر الخاص بلقاء بورتو البرتغالي: "صلاح كان قريبًا للغاية من التسجيل في مرات عديدة، ولكنه لم يوفق، رغم ذلك فلقد سجل 18 هدفًا، وصنع 7 أو 8 تمريرات حاسمة، إنها أرقام رائعة".

وأضاف المدرب الألماني في تصريحاته: "إنه رجل متطور، وهو يعلم أنه يجب أن يعمل من أجل ذلك، صلاح دائمًا ما يكون سعيدًا ويريد دومًا العمل بجد من أجل الفريق".

وأشار كلوب إلى أن هدفي محمد صلاح في مرمى توتنهام هوتسبير وساوثهامبتون ساهما بشكل كبير في رفع روحه المعنوية، مُضيفًا :"جاء الضغط فقط من الصحافة ووسائل الإعلام، لا يزال لديه موسم رائع".

وكان محمد صلاح قد فشل في تسجيل أي هدف في تسع مباريات على التوالي بمختلف المسابقات، مع فقدان ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي، مما وضعه داخل ضغوطات نفسية كبيرة من قِبل الجماهير والمحللين الرياضيين.

ويحتل محمد صلاح وصافة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 هدفًا خلف المتصدر سيرجيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي، ومتفوقًا على زميله ساديو ماني، وهاري كين، نجم توتنهام هوتسبير، واوباميانج، مهاجم أرسنال.

ويستضيف ليفربول في التاسعة من مساء غدًا الثلاثاء على ملعب أنفيلد رود فريق بورتو البرتغالي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.


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