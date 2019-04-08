تحرير 1813 مخالفة تجاوز السرعة المقررة أعلى الطرق

شنت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، حملات لضبط قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الجهود المبذولة خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 4463 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1813 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 49 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتى ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المرورى، ومواجهة حوادث المرور.