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التموين: افتتاح معارض "أهلا رمضان" في 20 أبريل

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وزير التموين
وزير التموين

عصام الشربيني

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   قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ، إنه من المقرر افتتاح المعرض الرئيسي لـ"سوبرماركت أهلا رمضان" في الـ20 من أبريل الجاري بدون جمهور، على أن تتم إتاحة المعرض للمواطنين بعد افتتاحه بيوم واحد.

    وأضاف المصيلحي، أن مساحة المعرض الرئيسي في مدينة نصر، تبلغ 15 ألف متر مقسمة إلى 5 قاعات، لافتا إلى أنه من المقرر استمرار المعرض وحتى الخامس من مايو - قبل حلول الشهر المبارك بيوم واحد.

    كما أشار وزير التموين، إلى أنه من المخطط إتاحة أكثر من 200 موقع ومنفذ بيع بأسم معرض "اهلا رمضان" بكافة محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنه من المقرر استمرار العمل بمعارض أهلا رمضان بالمحافظات طالما هناك إقبال من المواطنين.

    وأكد الوزير، أنه سيتم إتاحة السلع الاساسية سواء زيوت، سكر، أرز ، بقوليات، لحوم، دواجن، مكرونة، دقيق، المنظفات، وكافة السلع الأساسية، كما سيتم إتاحة جميع السلع المشار إليها بالسيارات المتنقلة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.


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