  • الإثنين 08 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر05:51 م
بحث متقدم

خناقة بين أمير سعودي وإعلامي قطري بسبب فنانة مصرية

كلوب وصلاح

«كلوب»: هؤلاء وراء تراجع مستوى «صلاح»

احمد الوكيل

بشرى سارة.. تخفيض أسعار 40 نوعا من السلع الأساسية

الدولار

السعودية تكشف حقيقة تهديد أمريكا بالدولار

مقتل إمام بالهرم

تطورات جديدة تغير مجرى القضية في قتل «إمام الهرم»

الملك سلمان

توجيهات جديدة للملك سلمان لأمراء وشيوخ

الاهلى

لاعبو الأهلي يعتذرون للجماهير.. ويتعهدون بالرد

سمية الخشاب

تعليق غير متوقع لأمير سعودي على إهداء سمية الخشاب«ختم الرسول»

فايز السراج

مفاجأة.. نائب «السراج» يستقيل وينضم لـ «حفتر»

الأرصاد

«الأرصاد» تحذر: انخفاض حرارة وشبورة وأمطار غدا

طبيب نساء وتوليد يغتصب سيدة مُسنة

آخر الأخبار

اغتصاب سيدة
اغتصاب سيدة

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

سباك ينتحل صفة طبيب «نساء وتوليد» (التفاصيل الكاملة)

#

قرار جديد ضد طبيب أسنان أوهم سيدة بالتهابات فى المهبل

#

مفاجأة مدوية عن طبيب الأسنان الذي كشف على مريضة "نسا وتوليد"

#

طلب غريب لطبيب نساء وتوليد بشأن شهادات الميلاد

اغتصاب

مسنة

طبيب نساء وتوليد

واجه طبيب توليد ونساء أردني اتهامات باغتصاب مسنة ستينية، إلا أن محكمة الجنايات الكبرى في العاصمة الأردنية عمّان قضت ببراءته لعدم كفاية الأدلة لإثبات التهمة بحقه.

وحسب مواقع إخبارية محلية، فإن المتهم كان طبيبًا لعائلة السيدة، حيث زعمت الأخيرة في شكوى قضائية بحقه، أنه اغتصبها قبل 6 سنوات، بعدما نشأت بينهما علاقة غرامية، ولم تستطع مقاومته بسبب مرض نفسي تعاني منه يؤثر على إرادتها.

وتوصلت المحكمة إلى أن صاحبة الشكوى، تعاني من مرض نفسي يسمى ”هوس الاكتئاب“، لكن هذا المرض لا يؤثر على حرية الاختيار والإرادة، بالتالي لا يُعد ما وقع بينهما اغتصابًا.

كما رأت المحكمة في قرارها، أن انعدام الرضا جوهر الاغتصاب، حيث لا تقام الجريمة إلا به، كما يعد الاغتصاب من الجرائم العمدية التي لا تقام إلا بتوافر القصد الجرمي لدى الجاني، بعنصريه العلم والإرادة.

كما خلصت المحكمة إلى أن السيدة رفعت الشكوى بحق الطبيب؛ لأنها كانت تحاول الزواج منه، لكنه تزوج من امرأة أخرى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (1)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

تعددت الأسباب و «الإدمان» واح

حسام فتحي

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الكويت تنهي عمل 176 معلمًا جديدًا
» ضبط سيدة وزوجها للاستيلاء على 5 ملايين بالإسكندرية
» ألمانيا تطالب «حفتر» بوقف الهجوم على طرابلس «فورا»
» البورصة تخسر 3.8 مليار جنيه
» حقيقية وقوع انقلاب عسكري في السودان
» سوريا.. إصابة 12 مدنيا بصاروخ باليستي أطلقه النظام
» التوتر بين الهند وباكستان يعطل المسافرين الأفغان
» مقتل 7 أشخاص خلال يومين في احتجاجات السودان
» أسعار النفط ترتفع.. وأوبك تخفض إنتاجه
» الأمم المتحدة تطالب بهدنة مؤقتة في ليبيا
» سقوط قتيل من الجيش السوداني برصاص الأمن

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:23 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين