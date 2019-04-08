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نمو نشاط المصانع الصينية في مارس يتجاوز التوقعات

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    أظهر مسح رسمي نشرت نتائجه، أن نشاط المصانع في الصين نما على نحو غير متوقع خلال شهر مارس للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، مما يشير إلى أن إجراءات التحفيز الحكومية بدأت تؤتي ثمارها.

    وأظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي ارتفع إلى 50.5 في مارس من 49.2 في فبراير، والذي كان أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات.

    وتوقع محللون أن يرتفع مؤشر المشتريات الرسمي في مارس قليلًا عن فبراير إلى 49.5.

 وتراجع النمو الاقتصادي في الصين في عام 2018 إلى أبطأ وتيرة له منذ ثلاثة عقود، ويتوقع محللون مزيدًا من التباطؤ خلال الشهور المقبلة قبل دخول مجموعة من الإجراءات التحفيزية حيز التنفيذ.

 وتستهدف الصين هذا العام نموًّا اقتصاديًّا يتراوح معدله بين 6 و6.5%.



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