السعودية تكشف حقيقة تهديد أمريكا بالدولار

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أكّدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن ما يتردّد من مزاعم بشأن تهديد المملكة العربية السعودية ببيع نفطها بعملاتٍ أخرى غير الدولار، هي معلوماتٌ تفتقر إلى الدقة، ولا تعكس الأخبار المتداولة بهذا الخصوص، موقف المملكة حول هذا الموضوع.

وقالت الوزارة إن المملكة عكفت على بيع نفطها بالدولار على مدى عقودٍ عديدة، وهو ما يفي بمستهدفات سياساتها المالية والنقدية على نحو جيد.

وأكّدت الوزارة مرة أخرى التزام حكومة المملكة بدورها كقوة توازن في أسواق الطاقة، وعدم المخاطرة بهذه الأولوية لسياستها، وما قد يترتب على إدخال تغييرات أساسية على الشروط المالية للعلاقات التجارية النفطية حول العالم.

قال وزير الطاقة خالد الفالح؛ اليوم الإثنين، إنه لا يوجد تغيير في سياسة المملكة القائمة منذ أمدٍ طويل لتجارة النفط بالدولار الأمريكي.

وقال الفالح؛ عندما طُلب منه التعليق على إمكانية تخلي السعودية عن الدولار "بالطبع لا. لا تغيير أياً كان على سياستنا القائمة منذ أمدٍ طويل، وفق (رويترز)".


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