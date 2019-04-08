الشرطة توقع الكشف الطبي وتصرف الأدوية مجانا

واصل قطاع الخدمات الطبية برئاسة اللواء طارق عزت مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع (الجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية") بتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

واستقبلت مستشفيات الشرطة، 163 حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساء وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم في التخصصات المختلفة.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة لاسيما في مجال المساهمة في تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.