السعودية تحقق أعلى معدل نمو منذ 2016

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    أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، ، أن اقتصاد المملكة نما في الربع الأخير من العام الماضي بأسرع وتيرة له منذ أوائل 2016، بدعم من النمو في قطاع النفط، بينما تباطأ النمو في القطاع غير النفطي.
    ونما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بنسبة 3.59% على أساس سنوي، وفي الربع الثالث بلغ معدل النمو السنوي 2.5%.
    وقالت مونيكا مالك، كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبي التجاري: "قاد قطاع النفط التعافي في الربع الأخير في ظل تعزز الإنتاج".
    وواجه الاقتصاد السعودي صعوبات في السنوات الماضية بسبب انخفاض أسعار النفط وإجراءات تقشفية تهدف إلى تقليص العجز الضخم في الموازنة.
    وفي عام 2017، انكمش الاقتصاد للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت قبل نحو عشر سنوات.
    وأظهرت البيانات،  أن التعافي الاقتصادي في المملكة لا يزال يعتمد بكثافة على الإنتاج النفطي.


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