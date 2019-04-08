بشرى سارة.. تخفيض أسعار 40 نوعا من السلع الأساسية

أعلن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن السلاسل التجارية ستستمر في مبادرة خفض هامش الربح لمجموعة من السلع الأساسية تتجاوز 40 سلعة لتحقيق استقرار في الأسعار، بالإضافة إلى عدد من المبادرات الجماعية والفردية لتقديم عروض مخفضة أثناء شهر رمضان تحت شعار "المواطن أولا".
وأكد أحمد الوكيل أنه يجري الاتفاق حاليا مع قيادات المنتجين والمستوردين لمجموعات السلع الأساسية والرمضانية لتوفير كميات كافية بكافة أنحاء مصر بأسعار أقل من أسعار السوق، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح أنه سيتم توفير السلع الأساسية من المصنع والمستورد مباشرة إلى المستهلك بهدف خفض تكلفة التداول وبالتالي الأسعار.
جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، للإعلان عن معرض "سوبرماركت أهلا رمضان"، الذي سيقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بالتواكب مع معارض "أهلا رمضان" التي تنظمها الغرف التجارية بالمحافظات في الفترة من 21 أبريل وحتى حلول شهر رمضان.