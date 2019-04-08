بشرى سارة.. تخفيض أسعار 40 نوعا من السلع الأساسية

أعلن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن السلاسل التجارية ستستمر في مبادرة خفض هامش الربح لمجموعة من السلع الأساسية تتجاوز 40 سلعة لتحقيق استقرار في الأسعار، بالإضافة إلى عدد من المبادرات الجماعية والفردية لتقديم عروض مخفضة أثناء شهر رمضان تحت شعار "المواطن أولا".