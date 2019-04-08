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الإسكان: 178 ألفا تنطبق عليهم شروط إعلان الإسكان الاجتماعي العاشر

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وزارة الاسكان
وزير الاسكان

عصام الشربيني

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انتهت وزارة الإسكان من الفرز المبدئى للمستندات والبيانات المسجلة بواسطة المواطنين، الذين قاموا بحجز وحدات سكنية بالإعلان العاشر لمشروع “الإسكان الاجتماعى”، إلكترونيا.

 وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان إن نتائج الفرز أسفرت عن وجود 177.5 ألف مواطن انطبقت عليهم الشروط مبدئيا، و40.5 ألف لم تنطبق عليهم الشروط، بخلاف 930 مواطنا لم يقوموا بسداد مقدم جدية الحجز.

وبلغ إجمالى عدد الحاجزين بالإعلان العاشر ممن قاموا بسداد مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية وقاموا بتسجيل طلباتهم على الموقع الإلكترونى للصندوق 218.2 ألف مواطن.


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