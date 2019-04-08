» التوتر بين الهند وباكستان يعطل المسافرين الأفغان

08 أبريل 2019 - 04:54 م





تسببت القيود المفروضة على المجال الجوي في باكستان -نتيجة للتوتر مع الهند- في رفع أسعار تذاكر الطيران على الأفغان الذين يسافرون جوًّا للعلاج أو التعليم أو التجارة.

وأغلقت باكستان مجالها الجوي، في فبراير، بعد أن شن مهاجم انتحاري من جماعة جيش محمد المتشددة التي تتمركز في باكستان هجومًا على قافلة في الشطر الذي تسيطر عليه الهند من كشمير، وبعد الهجوم تبادل البلدان القصف الجوي، وخاضت طائراتهما الحربية قتالًا فوق كشمير.

وأجبرت هذه القيود رحلات الطيران التجارية ورحلات الركاب بين أفغانستان والهند -وهي شريك تجاري رئيسي- على المرور غربًا عبر المجال الجوي الإيراني، ثم المرور جنوبي باكستان إلى الهند.

وبذلك امتد زمن الرحلة التي تستغرق عادة ساعتين ونصف الساعة من كابول إلى نيودلهي، إلى خمس ساعات، مما يزيد تكلفة الوقود على شركات الطيران ويرفع أسعار التذاكر على الركاب.





