توجيهات جديدة للملك سلمان لأمراء وشيوخ

08 أبريل 2019 - 04:53 م

استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل، بقصر اليمامة في الرياض اليوم الاثنين، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ وأعضاء وعضوات المجلس.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية «واس»، أن الملك سلمان أصدر توجيهات للمشايخ والأمراء الحاضرين في الاجتماع، وهو ما رحب به الحاضرون.

وقالت الوكالة،: في بداية الاستقبال تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -، وقد استمع الجميع خلال الاستقبال إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله المشاري، وصاحب السمو الأمير محمد بن سعود بن خالد، ومعالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، ومعالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، ومعالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري.