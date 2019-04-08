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سوريا.. إصابة 12 مدنيا بصاروخ باليستي أطلقه النظام

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قصف
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خالد الشرقاوي - وكالات

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جرح 12 مدني بينهم 10 أطفال كحصيلة أولية جراء سقوط صاروخ بالسيتي على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

وأفادت مصادر في الدفاع المدني لوكالة "الأناضول"، أن الصاروخ سقط بالقرب من مدرسة في مدينة جسر الشغور بريف محافظة إدلب الجنوبي الغربي، وأسفر عن جرح 12 مدنياً بينهم 10 أطفال كحصيلة أولية

وأشارت المصادر أن طواقم الدفاع المدني تواصل عمليات الإنقاذ في المدينة.

وقال مرصد "تتبع الطيران" التابع للمعارضة، على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي "إن 3 صواريخ بالستية ذات المدى 120 كيلومتر أطلقت من مطار حميميم الروسية بريف اللاذقية ( غرب) سقطت اثنان منها على جسر الشغور، فيما سقطت الثالثة على منطقة الحندارات شمالي محافظة حلب.

وتشكل منطقة حندرات نقطة تجمع للمجموعات الإرهابية التابعة لإيران التي تساند قوات النظام السوري في معاركه ضد المعارضة وسكان المناطق الخارجة عن سيطرته.

وتستخدم روسيا قاعدة حميميم نقطة انطلاق لطائراتها لتنفيذ هجمات جوية مساندة للنظام.

وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي وجزء صغير من ريف اللاذقية الشمالي، مناطق "خفض تصعيد" بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر 2017 بين تركيا وروسيا وإيران في العاصمة الكازخية.


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