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تعليق غير متوقع لأمير سعودي على إهداء سمية الخشاب«ختم الرسول»

تعليق غير متوقع لأمير سعودي على إهداء سمية الخشاب«ختم الرسول»

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سمية الخشاب
سمية الخشاب

محمد فضل- متابعات

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غضب

أمير سعودى

سمية الخشاب

ختم الرسول

في تعليق غير متوقع امتزج بالغضب والاستنكار، علق الأمير سطام بن خالد بن عبد العزيز آل سعود، على منح جائزة «ختم الرسول» من قبل جمعية المنتجين والموزعين السعوديين للفنانة سمية الخشاب، قائلًا عبر تغريدة على تويتر «جمعية المنتجين والموزعين السعوديين تكرم سمية الخشاب وتهديها ختم الرسول، والسبب أغنيتها الجديدة!!».

وأضاف: «هذا استفزاز بكل ما تحملة الكلمة من معنى، وخاصة رمزية الجائزة، وأن تهدى بسبب أغنية»، متسائلًا: «أبغى أفهم وش دخل الجمعية بالفن».

ونشرت اللجنة المنظمة لملتقى المرأة السعودية الثالث بيانا، قالت فيه إن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول تكريم الفنانة المصرية سمية الخشاب غير دقيق.

وأكدت في البيان، أن مشاركة الخشاب جاءت بناء على خطاب تلقته اللجنة من جمعية "مصريون في حب الخليج"، يطلب مشاركتها خصوصا أنها تشغل منصب رئيسة جمعية الثقافة والفن، على أن تتمثل مشاركتها في كلمة للتعبير عن مكانة المرأة السعودية التي وصلت إليها خارج المملكة من خلال منظور عيون خارجية.

وبينت اللجنة أنه من منطلق التبادل الثقافي والتعاون بين المملكة ومصر، فقد جاءت مشاركة "الخشاب"، في كلمة عبرت فيها عن تقديرها واعتزازها بما وصلت إليه المرأة السعودية من تمكين في العمل، وفي شتى مناحي الحياة ومن مكانة عالية تستحقها.

وأضافت أن التكريم اقتصر على 8 سيدات سعوديات تميزن في مجالات علمية وعملية.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن التكريم كان مخصصا للمرأة السعودية فقط، بينما تم توزيع الدروع التذكارية للمشاركين ومن ضمنهم الخشاب.

يذكر أن الفنانة سمية الخشاب نشرت مقطع فيديو وصورا على موقع "تويتر"، وثقت لحظات تكريمها، حيث عبّرت الخشاب عن سعادتها بالتكريم وبتواجدها في السعودية، كما نشرت صورًا عبر حسابها على "تويتر" لصورة من درع التكريم.


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