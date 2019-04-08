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أسعار النفط ترتفع.. وأوبك تخفض إنتاجه

مال وأعمال

اوبك
اوبك

عصام الشربيني

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    سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في أوروبا منذ أكثر من أربعة أشهر ونصف الشهر، في وقت عززت فيه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) جهودها للحد من الإنتاج في مارس.
    وارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف نوفمبر، وبلغت 69,50 دولارًا لبرميل البرنت و62,09 دولارًا لبرميل النفط الخفيف، المرجع الأميركي للخام.
    واستخرجت دول "أوبك" 30,385 مليون برميل يوميًّا خلال شهر مارس، أي 295 ألف برميل يوميًّا أقل من الشهر السابق، بحسب بيانات جمعتها وكالة "بلومبرغ" المالية. ولم تصل "أوبك" إلى هذا المستوى المنخفض في الإنتاج منذ يناير 2015.
    وقال المحلل في شركة "بي في إم" النفطية، تاماس فارغا: "لوضع هذه الأرقام في نصابها، يجب تذكر أن أوبك وافقت طوعًا على خفض إنتاجها في ديسمبر إلى 31,594 مليون برميل يوميًّا لأعضائها الـ14".


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