البحرين توقع اتفاقية للتوازن المالي مع الكويت

08 أبريل 2019 - 04:39 م



أعلنت وزارة المالية الكويتية، أن وزارة المالية البحرينية وقعت بالكويت اتفاقية للتوازن المالي في البحرين مع نظيرتها الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق النقد العربي.

وأضافت أن الاتفاقية تتعلق بالترتيبات المالية المتعددة الأطراف بشأن التعاون المالي لبرنامج التوازن المالي في مملكة البحرين".

وأوضحت المالية الكويتية أن هذه الترتيبات "جاءت ضمن حزمة من الإجراءات الداعمة للإصلاحات الاقتصادية واستقرار المالية العامة في مملكة البحرين والهادفة إلى تدعيم القواعد المالية والاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي".

وتعهد حلفاء البحرين -السعودية والإمارات والكويت- بتقديم دعم للمملكة بقيمة عشرة مليارات دولار على مدى خمسة أعوام لتخفيف الضغط عليها في أسواق الدين والعملة. وأعلنت البحرين برنامجًا للتوازن المالي مرتبطًا بالمساعدات المالية يهدف إلى ضبط أوضاع المالية العامة للبلاد التي تضررت جراء انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة.





