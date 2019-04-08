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أثناء حماية المتظاهرين..

سقوط قتيل من الجيش السوداني برصاص الأمن

عرب وعالم

احتجاجات السودان
احتجاجات السودان

خالد الشرقاوي - متابعات

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سقط أحد أفراد القوات المسلحة السودانية، الإثنين، قتيلا برصاص قوات الأمن في الخرطوم، وفق «سكاي نيوز عربية».

 وأوضحت لجنة أطباء السودان المركزية أن «سامي شيخ الدين، من منسوبي القوات المسلحة توفي متأثراً بجراحه أثناء محاولته الدفاع عن المعتصمين بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات أمنية.

وأضافت اللجنة في بيان «كما توفي المواطن إبراهيم عثمان (55 عاماً) متأثراً بجراحه نتيجة لتعرضه للضرب والتعذيب من قبل الأمن بضاحية جنوبي الخرطوم».

وفي وقت سابق، الاثنين، قال «تجمع المهنيين السودانيين» المنظم للتظاهرات «إن وحدات وطنية من القوات المسلحة قامت بحماية المتظاهرين المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم».

وأضاف التجمع في بيان «أن عشرات من قوات الأمن تتجمع بالقرب من قيادة الجيش لفض الاعتصام مستخدمة كل أنواع القمع». ووثق مقطع فيديو، نشرته صفحة على موقع «فيسبوك»، لحظة تدخل قوات تابعة للجيش، عصر الأحد، لمنع قوات الأمن من فض الاعتصام، الذي ينفذه آلاف السودانيين، أمام مقر وزارة الدفاع في العاصمة الخرطوم.

ويرصد الفيديو قوات الأمن وهي تطلق الغاز المسيل للدموع بكثافة، في محاولة لفض الاعتصام وتفريق المتظاهرين. وبعدها بدقائق قليلة، وصلت عناصر تابعة الجيش السوداني إلى مكان الاعتصام، للتدخل وحث الأمن على الانسحاب ووقف إطلاق الغاز المسيل للدموع.

ومن خلال المقطع، يمكن سماع سودانيين يقولون «وصل الجيش وصل الجيش»، قبل أن يظهر أفراد باللباس العسكري يلوحون بأيديهم لقوات الأمن، ويطلبون منهم الابتعاد والانسحاب، وهو الأمر الذي استجابت له العناصر الأمنية بشكل فوري.


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