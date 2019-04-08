«لاجارد» تحذر: اقتصاد العالم وصل إلى نقطة حرجة

08 أبريل 2019 - 04:36 م



قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، إن اقتصاد العالم يمر بمرحلة حرجة، حيث تستمر وتيرة نموه في التباطؤ لأسباب من بينها التوترات التجارية المستمرة.



ومن ناحية أخرى، أكدت أن السياسة الأكثر صبرًا التي تنتهجها بنوك مركزية، مثل البنك المركزي الأمريكي، والسياسة المالية المحفزة في الصين بدأتا تؤثران إيجابيًّا على النمو الاقتصادي.



يشار إلى أن صندوق النقد الدولي سيستقبل خبراء اقتصاد دوليين خلال مؤتمره الربيعي السنوي في واشنطن، حيث سيتم تحديث تقرير الاقتصاد العالمي.



وحذرت الفرنسية لاجارد من تفاقم الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وقالت إنه في حالة فرض الولايات المتحدة بالفعل جمارك استثنائية على جميع بضائعها المستوردة من الصين، فإن الناتج الاقتصادي في أمريكا سينخفض بنسبة 0.6 نقطة مئوية، بل وستعاني الصين انخفاضا بنسبة 1.5 نقطة جراء هذه الجمارك، وفقًا لتقديرات الصندوق.





