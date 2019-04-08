» البورصة تخسر 3.8 مليار جنيه

08 أبريل 2019 - 04:32 م

تراجعت مؤشرات البورصة في نهاية جلسة، اليوم الإثنين، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.8 مليار جنيه، وأغلق عند مستوى 821،284 مليار جنيه، متأثرًا بضغوط بيعية من المستثمرين المصريين والعرب.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30 » بنسبة 0.13%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 15115 نقطة، وهبط مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI » لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول، بنسبة 0.88% وسجل 2،381.5 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70 » بنسبة 0.29%، ووصل إلى مستوى 673 نقاط، وانخفض مؤشر «EGX 100 » الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.27% مسجلًا 1717.9 نقطة.