إيجي ترانس عام 2018 كان استثنائياً لأنشطة الشركة المعتادة،

08 أبريل 2019 - 04:31 م



تستهدف الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة «إيجي ترانس» تحقيق إيرادات بقيمة 245 مليون جنيه خلال 2019، وذلك مقابل 278 مليون جنيه تم تحقيقها عن عام 2018 وبنسبة تراجع 11.9%.

وأظهرت النتائج المالية لشركة إيجي ترانس، تحقيق ارتفاع في حجم الأعمال والإيرادات لمعظم أنشطة الأعمال الرئيسية وذلك على مدار فترة تطبيق الخطة الاستراتيجية لشركة إيجيترانس فى الفترة من 2015 وحتى 2018، وحققت الشركة 25% معدل نمو سنوياً مركباً لأعمالها مقابل متوسط معدلات النمو السوقى والذى حقق 4.5%.

وقالت المهندسة عبير لهيطة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجي ترانس، خلال مؤتمر صحفي ، إن عام 2018 كان استثنائياً لأنشطة الشركة المعتادة، وحققت نمواً مجمعاً بنسبة 34% مقارنة بالعام السابق لتصل إيرادات النشاط المعتادة إلى 128 مليون جنيه.





