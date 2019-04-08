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بي تك" تسعى للاستحواذ على 13% من سوق الأجهزة الكهربائية في 2022

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بي تك
بي تك

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    قال محمود خطاب، الرئيس التنفيذي لشركة بي تك المتخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إن شركته تستهدف الاستحواذ على نسبة تتراوح بين 12 و13% من سوق الأجهزة بحلول عام 2022، بحسب وكالة رويترز.
    وأضاف أن حجم سوق الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في مصر يبلغ بين 90 و100 مليار جنيه وبه نمو سنوي بين 10 و11%.
    وقال: "حصتنا من السوق نحو 6% ونخطط للوصول إلى نسبة تتراوح بين 12 و13% من السوق بحلول 2022، ونستهدف هذا العام مبيعات بأكثر من 6 مليارات جنيه مقارنة بنحو 4.5 مليار جنيه تم تحقيقها العام الماضي".


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