مفاجأة.. نائب «السراج» يستقيل وينضم لـ «حفتر»

08 أبريل 2019 - 04:23 م

قدم علي القطراني نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية الاثنين استقالته من المجلس بسبب انفراد فايز السراج رئيس المجلس بالقرارات، معلنا دعمه للجيش بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقال القطراني، في بيان، إن سلوك السراج الذي تحركه المليشيات لن يقود ليبيا إلا إلى مزيد من المعاناة والانشقاق.

ووصف القطراني المجلس الرئاسي بـ"ضعف الإرادة وتدني مستوى الأداء"، محملا إياه المسؤولية عن حالة الانهيار في كافة قطاعات الدولة وتفاقم معاناة المواطن.

وثمن القطراني تقدم الجيش الوطني الليبي نحو طرابلس، لتخليصها من سيطرة التنظيمات الإرهابية والمليشيات الإجرامية المسلحة، مؤكدا أن السراج خرق الاتفاق السياسي الليبي بانفراده بممارسة اختصاصات المجلس بتحريض من هذه المليشيات.

وليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها القطراني انسحابه من المجلس الرئاسي، إذ سبق أن أعلن ذلك عدة مرات، أولها في العام 2016.