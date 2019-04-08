"بنك فيصل" يسعى لزيادة رأسماله إلى 440.2 مليون دولار

08 أبريل 2019 - 04:21 م



دعا بنك “فيصل الإسلامي المصري” مساهميه لحضور الجمعية العامة غير العادية يوم 27 يونيو المُقبل، للنظر في زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع لـ440.19 مليون دولار .

وستناقش الجمعية قرار العامة العادية بزيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من خلال إصدار أسهم مجانية ممولة من الأرباح المحتجزة بنسبة 20% من رأس المال المصدر والمدفوع.

وارتفعت أرباح بنك “فيصل الإسلامي المصري” بنسبة 41.2% خلال عام 2018، لتصل إلى 2.5 مليار جنيه، مقارنة بصافي أرباح 1.77 مليار جنيه خلال العام الأسبق





