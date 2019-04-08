"بنك فيصل" يسعى لزيادة رأسماله إلى 440.2 مليون دولار

عصام الشربيني
دعا بنك “فيصل الإسلامي المصري” مساهميه لحضور الجمعية العامة غير العادية يوم 27 يونيو المُقبل، للنظر في زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع لـ440.19 مليون دولار .
وستناقش الجمعية قرار العامة العادية بزيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من خلال إصدار أسهم مجانية ممولة من الأرباح المحتجزة بنسبة 20% من رأس المال المصدر والمدفوع.
وارتفعت أرباح بنك “فيصل الإسلامي المصري” بنسبة 41.2% خلال عام 2018، لتصل إلى 2.5 مليار جنيه، مقارنة بصافي أرباح 1.77 مليار جنيه خلال العام الأسبق
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