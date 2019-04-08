"بنك فيصل" يسعى لزيادة رأسماله إلى 440.2 مليون دولار

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    دعا بنك “فيصل الإسلامي المصري” مساهميه لحضور الجمعية العامة غير العادية يوم 27 يونيو المُقبل، للنظر في زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع لـ440.19 مليون دولار .
    وستناقش الجمعية قرار العامة العادية بزيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من خلال إصدار أسهم مجانية ممولة من الأرباح المحتجزة بنسبة 20% من رأس المال المصدر والمدفوع.
    وارتفعت أرباح بنك “فيصل الإسلامي المصري” بنسبة 41.2% خلال عام 2018، لتصل إلى 2.5 مليار جنيه، مقارنة بصافي أرباح 1.77 مليار جنيه خلال العام الأسبق


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