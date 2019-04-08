«الأرصاد» تحذر: انخفاض حرارة وشبورة وأمطار غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة غدا الثلاثاء ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.

وترتفع الحرارة في ساعات النهار جنوب الصعيد ويكون الطقس به نسبة من البرودة في ساعات الليل المتأخرة، محذرين من انعدام الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من غرب وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد أحيانا.

وقال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستعاود الانخفاض مرة أخرى بداية من الاثنين إلى أن تصل العظمى على القاهرة لـ 25 درجة أخر الأسبوع الجاري.

وحذر عبد العال في تصريحات صحفية، المواطنين من تخفيف الملابس، نظرا للتغيرات السريعة والحادة التي يتميز بها فصل الربيع، وانخفاض درجات الحرارة الصغرى ليلا.