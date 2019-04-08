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"قطاع الأعمال": انطلاق برنامج التحول الرقمي في 70 شركة

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وزير قطاع الاعمال
وزير قطاع الاعمال

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   أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، انطلاق برنامج التحول الرقمي للشركات التابعة لها، بالتعاون مع شركة برايس ووتر هاوس.

   وشهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقد بين الشركات القابضة الخاضعة لإشراف الوزارة، واستشاري مشروع تطبيق نظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسات في نحو 70 شركة قابضة وتابعة.وقالت الوزارة في بيان لها ، إنها تستعين بشركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" كمكتب استشاري متخصص لإعداد السياسات واللوائح الحاكمة للتحول الرقمي ولإدارة عمليات اختيار الموردين والمنفذين للبرنامج.

 وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن أولى مراحل التحول الرقمي لشركات القطاع هي تنفيذ منظومة كاملة لميكنة إدارة الموارد والتي ستطبق في حوالي 70 شركة من خلال نظام (ERP).

وأشار توفيق إلى أنه من المقرر الانتهاء من المشروع خلال 18 شهرًا، ومن المتوقع أن تنتهي المرحلة الحالية من الإعداد خلال 7 أشهر، ويتبعها 3 مراحل أخرى وهي التنفيذ والتشغيل والإدارة.


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