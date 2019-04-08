«الخشت» يزف بشرى بشأن التعليم في جامعة القاهرة

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جامعة القاهرة

الدولية

الخشت

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة الدولية بمدينة السادس من أكتوبر تستهدف تقديم نظام تعليمي متميز يعتمد على الدرجات العلمية المزدوجة مع الجامعات العالمية، موضحًا أن البرامج العلمية جاهزة فور الانتهاء من المرحلة الأولى للإنشاءات، هي علوم الفيزياء المتقدمة وعلوم الأرض، والعلوم المالية والإدارية والعلوم الهندسية والعلوم البيولوجية، وغيرها من التخصصات الحديثة كالنانو تكنولوجي، والذكاء الاصطناعي.

وأضاف "الخشت"، أنه من المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولي لجامعة القاهرة الدولية خلال شهر يونيو 2020 والتي تشمل سور الجامعة والمبنى الرئيسي ومباني المدرجات، لتنطلق العملية التعليمية بها في العام الجامعي 2020/ 2021، موضحًا أن معدلات التنفيذ الفعلي بالمرحلة الأولي حتى الآن وصلت لنحو 75% من الإنشاءات وفي مدة زمنية أقل من عام، ولافتاً إلى أن مخطط مشروع جامعة القاهرة الدولية، يحافظ على الشكل الحضاري والمعماري العريق لجامعة القاهرة الأم.

وأوضح الخشت، أنه من المقرر أن تحقق جامعة القاهرة الدولية التميز العلمي والبحثي من خلال تحقيق الشراكة مع الجامعات الدولية، وتقديم خريجين متميزين ذوي قدرة تنافسية عالية، لافتاً إلى أن قبول الطلاب في جامعة القاهرة الدولية سيكون بنفس معايير مكتب التنسيق بجامعة القاهرة، ويتقدم الطالب للالتحاق بأحد برامجها من خلال التنسيق الداخلي والمقابلات الشخصية وامتحانات القبول، ومضيفاً أن الطلاب المستهدفين للدراسة بجامعة القاهرة الدولية، الطلاب المحليون والوافدون.

وتابع الجامعة تقوم على الجيل الثالث من الجامعات الذي يقدم قيمة مضافة للاقتصاد، وخلق شراكات دولية في ريادة الأعمال، وموضحًا أنه من المتوقع أن تجذب برامج جامعة القاهرة الدولية دارسين وافدين من مختلف دول العالم، لافتًا أن إنشاء جامعة القاهرة الدولية يأتي في إطار سعي جامعة القاهرة نحو التحول إلي جامعات الجيل الثالث والانتقال بالتعليم العالي نحو العولمة والتميز وتقديم برامج تدعم التطوير والابتكار والتنمية المستدامة.



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