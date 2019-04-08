» "الحلفاوي" يحرج عمرو أديب بعد فيديو خسارة الأهلي

08 أبريل 2019 - 12:57 م

علق الفنان نبيل الحلفاوي، عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، على ما قاله الإعلامي عمرو أديب عقب خسارة النادي الأهلي أمام نظيره صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بخمسة أهداف نظيفة.

وكتب "الحلفاوي": "أنا قاعد بضحك طول الوقت. مشكلة عمرو الأولى مع الأهلي مش لما يغلب الزمالك أو ياخد البطولات.. لأ.. هوه اللي مستفزه واللي بيخليه يكلم نفسه بالطريقة اللطيفة المحببة دي".

وتابع: "إحساسه الزائد بتعالي الأهلي والأهلاوية.. هوه واقف عند الحتة دي ومجنناه".

وكان أحد متابعي الحلفاوي سأله "هل سمعت يا قبطان تعليق أستاذ عمرو أديب عن هزيمة الأهلي.. وإيه رأي حضرتك فيه.. أنا حاسس إن كلامه مستفز جدا".