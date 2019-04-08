تفاصيل اجتماع "مدبولي" بـ"مصيلحي"

08 أبريل 2019 - 12:56 م

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه من الضرورى المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير مخزون إستراتيجي من السلع الأساسية، وتفادى أي نقص في الكميات المعروضة من السلع، حتى لا ترتفع أسعارها، مع العمل على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضبط الأسعار وتوفير السلع بأسعار تناسب ذوى الدخول المحدودة.

وأضاف مدبولى خلال ترأسه اجتماعًا اليوم لمتابعة الإجراءات الحكومية لضبط الأسعار وتوفير السلع بكميات وأسعار مناسبة، وذلك بحضور وزراء التموين، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والإسكان، ونائبى وزيرى الكهرباء والمالية ومسئولى عدد من الجهات المعنية ، انه تم توقيع بروتوكول بين وزارة التموين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأهمية الاستفادة منه في تحقيق وفرة في السلع، خاصة الخضراوات واللحوم والأسماك، بما ينعكس على تخفيض أسعارها.

واستعرض الدكتور على المصيلحي وزير التموين موقف مخزون السلع الإستراتيجية، مشيرا إلى أن وزارة التموين تعمل حاليًا على زيادة المخزون ليكفى فترة تتراوح بين 5-6 أشهر بعدما كان يتم الاكتفاء بمخزون 3 أشهر فقط.

وأكد مصيلحي تزايد المخزون الإستراتيجي من القمح والسكر والزيت، بالإضافة إلى توافر كميات كافية من اللحوم الحية التي لا توجد أية مشكلات حاليًا في كمياتها، وكذا الدواجن المجمدة.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بطلب موافاته بتقرير أسبوعى حول موقف السلع الأساسية وكمياتها، بما فيها مصادر الطاقة وأسطوانات البوتاجاز، وكذا مؤشرات نقص المعروض من أية سلعة، حتى يتسنى اتخاذ إجراءات فورية لتعويض النقص.