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"والي" تفتتح أحدث غرف التأهيل لطيف التوحد بمجمع الإعاقة بعين شمس

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وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

أمينة عبد العال

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المجتمع

ذوي الإعاقة

غادة والى

التضامن

تشهد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى صباح الغد الثلاثاء الاحتفالية التى تنظمها  الوزارة -  المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع  - لأبناء مؤسسات الرعاية لذوى الإعاقة التابعة لها فى إطار الاحتفال بيوم اليتيم وذلك بمقر المجمع الشامل لخدمات الإعاقة بعين شمس.

ومن المقرر أن تفتتح والى على هامش الاحتفالية  الذى سيشهدها عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء الجمعيات ومنظمات العمل الأهلي والمهتمين بمجال الإعاقة أحدث غرف التأهيل  لطيف التوحد والتى تنضم حديثاً لمركز علاج وتأهيل حالات التوحد بعين شمس،  فى اضافة خدمية هامة  وهما غرفتى  السيكوموتور والتكامل الحسى لتعدا  الغرفتان الأحدث فى الشرق الأوسط لعلاج التوحد واللتين تم تجهيزهما  وفقاً للقواعد والمعايير العالمية بمنحة قدرها 750 ألف جنيه من البنك التجارى الدولى

هذا ويتضمن برنامج الاحتفال عروضاً فنية واستعراضات   بمشاركة اكثر من 100 ابن وابنة من  أبناء مؤسسات التثقيف الفكري التابعة للوزارة من أبناء الحضانة الدامجة وأبناء مركز علاج الشلل الدماغى ومؤسسة الأحداث الضالين بالجيزة ومؤسسة التثقيف الفكرى بحدائق القبة ومؤسسة التثقيف الفكرى بمجمع عين شمس ومؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بمصر القديمة ومؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بحلوان وأبناء مركز رعاية وتأهيل حالات طيف التوحد حيث تم تدريب الأبناء على أيدى فريق من المتخصصين 

كما سيقام على هامش الاحتفال معرضاً يضم منتجات أبناء المؤسسات من أعمال الخزف والفخار والرسم على الزجاج واشغال الحلى والمعادن والتريكو.



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