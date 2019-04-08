» فيلم وثائقي يكشف ألغاز المصريين القدماء في بناء الأهرامات

08 أبريل 2019 - 12:15 م

نشر موقع "ديلي إكسبريس" البريطاني، تقريرًا عن الاكتشاف الجديد الذى قام به بعض الباحثين والعلماء لحل لغز نقل الأحجار لبناء الأهرامات ، والذى قالوا فيه أنهم وجدوا أخيرًا المفتاح لحل لغز كيفية نقل الأحجار من أماكن بعيدة مثل الأقصر إلى الجيزة، خاصة أن الأحجار بلغت آلاف الأطنان.

وأضاف الموقع وفقا للفيلم الوثائقى الذى أعده العلماء، أن المصريين القدماء قاموا بنقل الأحجار المستخدمة في بناء الأهرامات من خلال قنوات خاصة بنهر النيل صنعها الإنسان لتكون بمثابة طرق شحن مثالية للنقل لمسافات طويلة من الأحمال الثقيلة.

ووفقًا للفيلم الوثائقي فقد تم بناء الهرم الأكبر باستخدام نظام معقد من المجاري المائية سمح لآلاف العمال بسحب الأحجار الضخمة، التي تطفو على متن قوارب إلى مكانها بالحبال، كما يعرض الفيلم الوثائقي مذكرات لمشرف اكتُشف في ميناء وادي الجفر، وقال إن الأحجار نُقلت باستخدام قنوات تم حفرها من نهر النيل إلى موقع البناء.



