النواب: 99% من المشاركين في استفتاء الدستور سيصوتون بـ"نعم"

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99%

قال أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عصام الفقى، إن التعديل الدستورية سوف تشهد قبولًا كبيرًا من الناخبين علي الاستفتاء.

وأضاف في حوار له مع جريدة "الشروق": "أن نتيجة التعديلات الدستورية ستصل إلى 99% تأييد لها".

وأشار إلى أن رئيس المجلس على عبدالعال، سوف يحيل الموازنة العامة للدولة للعام الحالي (2019 ــ 2020)، إلى اللجنة خلال الأسبوع المقبل، ثم تجتمع اللجنة وتضع جدول أعمالها خلال الأسبوع نفسه، واصفا إياها بأنها مبشرة بالخير مقارنة بموازنة العام الماضي .



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