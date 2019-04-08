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"صناع الخير" و"مصر تستطيع" توقعان بروتوكولًا لاستقدام خبراء عيون من الخارج

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صناع الخيرومصر تستطيع توقعان بروتوكول لاستقدام خبراء عيون من الخارج
صناع الخيرومصر تستطيع توقعان بروتوكول لاستقدام خبراء عيون من الخارج

أمينة عبد العال

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بروتوكول

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وقعت مؤسسة صناع الخير للتنمية، ومؤسسة مصر تستطيع، بروتوكول تعاون لدعم وتطوير مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى، وذلك تحت رعاية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وصرح هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن التعاون وفقا للبروتوكول الموقع يشمل إطلاق قوافل مشتركة ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى والتي تطلقها مؤسسة صناع الخير للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية تحت رعاية مجلس الوزراء، واستقدام الخبراء من العلماء والأطباء المصريين بالخارج لإجراء عمليات العيون الكبرى بالمجان، وكذلك تشخيص وإجراء جراحات القلب بالمجان لغير القادرين في جميع المستشفيات المتخصصة، وذلك انطلاقا من دعم جهود مؤسسة صناع الخير للتنمية التي تهدف خدمة شعب مصر وخاصة غير القادرين.

وأوضح عبد الفتاح، أن التعاون يشمل تدريب شباب الأطباء في مجال طب وجراحة العيون على أحدث ما توصل له العلم في التشخيص وطرق العلاج ويشمل التدريب محاضرات نظرية بالإضافة إلى ورش عمل لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة بالمشاركة بين المؤسستين.

شهد توقيع البروتوكول السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والخبير العالمي المهندس هاني عازر الرئيس الشرفي لمؤسسة مصر تستطيع، الدكتور شريف صدقي رئيس جامعة زويل، الدكتورة شيرين عباس حلمي نائب رئيس مجلس إدارة فاركو للأدوية عدد من العلماء والشخصيات العامة والإعلاميين.

 


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شاهد.. "صناع الخير" و"مصر تستطيع" توقعان بروتوكول تعاون لاستقدام خبراء عيون من الخارج شاهد.. "صناع الخير" و"مصر تستطيع" توقعان بروتوكول تعاون لاستقدام خبراء عيون من الخارج شاهد.. "صناع الخير" و"مصر تستطيع" توقعان بروتوكول تعاون لاستقدام خبراء عيون من الخارج شاهد.. "صناع الخير" و"مصر تستطيع" توقعان بروتوكول تعاون لاستقدام خبراء عيون من الخارج


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