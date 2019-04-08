» برعاية الرئيس.. انطلاق مشروع «مودة» من جامعة حلوان

08 أبريل 2019 - 11:45 ص

انطلقت فعاليات الدورات التدريبية لتدريب طلاب المدن الجامعية بجامعة حلوان، على مشروع مودة الرئاسى، في إطار تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي لإعداد وتنفيذ برنامج قومي متكامل لحماية كيان الأسرة المصرية (مودة)، لتأهيل المقبلين على الزواج وتمكينهم بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء أسرة متماسكة تساعد في تدعيم البناء القيمي والاجتماعي للمجتمع المصري.

وبدأت الدورات التدريبية التي ينظمها مركز التطوير الوظيفى CDC بجامعة حلوان، بمشاركة 120 طالب وطالبة من طلاب المدن الجامعية لتأهيل الطلاب المقبلين على الزواج من أجل تمكينهم بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء أسرة مصرية متماسكة تتسم بالتفاهم، ومن خلال إدراك معايير اختيار شريك الحياة والتعرف على الجوانب النفسية والاجتماعية والثقافية التي تمكن الشريكين من التواصل من أجل بناء أسري متكامل لنجاح الحياة الزوجية.

وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، أن عقد الدورات التدريبية يأتي ضمن أولويات الجامعة من أجل وصول فكرة المشروع إلي كل طلاب الجامعة حيث يتم تدريبهم من خلال أساتذة متخصصين ليكونوا على وعي تام بالمهارات الحياتية ودور كل فرد لحماية كيان الأسرة المصرية.

حيث يتم عقد الورش التدريبية للتعرف على العديد من المحاور الصحية والطبية والشرعية التي تدعم بناء الأسرة المصرية، بعد إثقال الطلاب بالمهارات والمعارف والاتجاهات المختلفة لتكوين الأسرة بما يساهم في خفض معدلات الطلاق، من خلال تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتحقيق أهداف المشروع ووصوله بكافة محاوره إليّ الطلاب، وتزويد معارفهم اللازمة بأسس تكوين الأسرة لدى حديثي الزواج، ورفع الوعي لديهم بالمهارات الحياتية اللازمة ودور كل طرف داخل الأسرة، و تدريبهم من خلال أساتذة متخصصين في الطب وعلم النفس والاجتماع والتربية.

فيما أكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، أن التدريب سيصل لكل الطلاب في كل الكليات داخل الحرم الجامعي وخارجه لدعم الطلاب حتى يدركوا كافة الجوانب النفسية والاجتماعية والثقافية التي تسهم في نجاح الحياة الأسرية واستمرارها بشكل صحيح.

وأشارت الدكتورة حنان كمال مدير مركز التطوير الوظيفي بالجامعة CDC ومنسق مشروع مودة، إلي أن الدورات التدريبية ستستمر بالمدن الجامعية لمدة أسبوعين حتى يوم السبت الموافق 20 أبريل 2019 بشكل يومي وبمواعيد مختلفة حتى تتناسب مع مواعيد الطلاب، وسيتم تدريبهم من خلال كوكبة من مدربي الجامعة بحيث يتمكن الطالب في نهاية الدورة التدريبية من الإلمام بالمعارف الأساسية للارتقاء بالحياة الأسرية.