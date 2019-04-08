المالية: ورش عمل بالمحافظات من غدا للتوعية بآليات التحصيل الإلكتروني

08 أبريل 2019 - 11:36 ص

أعلنت وزارة المالية عن تنظيم ورش عمل علي مستوي جميع محافظات الجمهورية تبدأ من غدا "الثلاثاء" 9 ابريل 2019 وحتى الخميس 18 ابريل 2019، للتأكد من جاهزية العاملين بجميع الجهات الحكومية بآليات عمل منظومة التحصيل الالكترونى الحكومى وتطبيقها بكفاءة

وذكر بيان اصدرته وزارة المالية اليوم "الاثنين" ان ورش العمل يتم تنظيمها تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية بعنوان مراجعة وسائل التحصيل الالكترونى ضمن جهود وزارة المالية لاستكمال تطبيق منظومة التحصيل الالكتروني في جميع الجهات الحكومية، حيث تلقي ورش العمل الضوء علي المعالجات المحاسبية الخاصة بالتسجيل فى الدفاتر الالكترونية وهي احدي الاليات المهمة والمرتبطة بالمنظومة الالكترونية للتحصيل.

وأضاف البيان ان وزارة المالية طوال الفترة الماضية نظمت سلسلة من ورش العمل لشرح تطورات السياسات المالية والإصلاحات الاقتصادية والمبادرات التي تتبناها الحكومة بهدف احداث طفرة نوعية فى معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق الشمول المالى بمصر وهي المبادرات التي بدأت بإطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية لربط جميع الجهات الادارية الحكومية بوزارة المالية الكترونيا وفق المعايير الدولية.

من جانبه قال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية ان ورش العمل تغطي جميع محافظات مصر الي جانب جامعات القاهرة وعين شمس والازهر الشريف، وذلك تنفيذا لقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بإلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المدفوعات المالية الحكومية والتي تزيد قيمتها عن 500 جنيه باستخدام احدي وسائل الدفع الالكتروني بدءا من مايو 2019 ، مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الاخري، لافتا الي ان القرار الوزاري يسمح ايضا بالسداد من خلال فروع معظم البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

وأكد اختيار افضل العناصر من مديرى ووكلاء الحسابات التابعين لوزارة المالية والعاملين بالمحافظات للمشاركة في ورش العمل، لتقديم شرح تفصيلى لآليات التحصيل الالكترونى من نقاط التحصيل ومدفوعة المواطن والتقارير المستخرجة من منظومة الدفع والتحصيل وكذلك عرض لمحتوى المعالجات المحاسبية المرتبطة بهذه المنظومة الجديدة والتي تتطلب ايضا التحول من التسجيل فى الدفاتر الورقية الي التسجيل الاكترونى الاكثر تطورا، بالإضافة الى تقديم عرض لآليات تطبيق بوابة الرسائل والمنشورات المالية الكترونيا التي تسهل التواصل بين وزارة المالية والوحدات الحسابية المنتشرة بالجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات الخدمية العامة.

وأوضح رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية ان ورش التوعية تستهدف تدريب 4 مسئولين من كل وحدة حسابية علي مستوي الجمهورية وهم مدير الحسابات والمراجع ومدخل البيانات والصراف.

وأضاف عواد أنه يجرى حاليًا تطوير وميكنة منظومة العمل الإداري للعاملين بالوزارة، وتحسين مناخ بيئة العمل لجميع العاملين بما يسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة من الوزارة إلى الجمهور، وذلك في إطار التخطيط الاستراتيجي لوزارة المالية لمواكبة التطورات، والتغلب على جميع التحديات التي تواجه المنظومة المالية الحكومية.