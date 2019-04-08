المنشآت السياحية: مذكرة لوزيرة السياحة بشأن تجاوز المحليات وكود الحريق

08 أبريل 2019 - 11:30 ص

تصدرت مشاكل تدخل المحليات فى نشاط المنشآت السياحية ، والإضرار بمصالحها دون وجه حق ،الإجتماع الذى عقده عادل المصرى ، رئيس غرفة المنشآت السياحية ، وبعض أعضاء مجلس الإدارة بمدينة رأس البر بدمياط ، أمس الأحد ، مع مستثمرى ومديرى المنشآت والمطاعم السياحية بمنطقة وسط وشمال الدلتا ومدن القناة .

حيث تعالت شكاوى المستثمرين من التدخل السافر من قبل بعض أجهزة المحليات فى نشاطها ، الأمر الذى كان وراء إصدار قرارات غير قانونية من قبل المحليات بالإغلاق ودون سند قانونى .

أكد الحاضرون للإجتماع ، أن هذه التجاوزات فاقت الحد ، وأن هذه الممارسات الخاطئة من قبل بعض المحليات ، تؤدى إلى تسريح العمالة لعدم قدرة المنشآت السياحية الوفاء بإلتزاماتها تجاه عمالها ، فضلاً عن عدم قدرة هذه المنشآت سداد مستحقات الدولة من كهرباء ومياه ورسوم بيئة وتأمينات إجتماعية ، ومساهمات عمالية نتيجة لعدم تحقيق النشاط لأية إيرادات من جراء هذه التدخلات .

طالب الحضور من عادل المصرى ، رئيس الغرفة ، ضرورة التدخل لمصلحة أعضاء الغرفة والجمعية العمومية، وورفع هذه الشكاوى إلى الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة السياحة ، لعقد لقاء عاجل مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ، لإصدار تعليماته بضرورة وقف هذه التجاوزات القانونية وإلتزام المحليات بمواد القوانين التى تؤكد على أن وزارة السياحة دون غيرها هى المعنية بالمراقبة والإشراف على النشاط السياحى ، وإنها هى وحدها التى تحدد إختصاصات اللجان التفتيشية وأعضائها .

كما دعا المستثمرين ومديرى المنشآت السياحية ، إلى ضرورة تعديل كود الحريق الخاص بالمنشآت السياحية ليكون كوداً خاصاً بهم ، وعدم ربط هذا الكود بما يتم تطبيقه على المنشآت الفندقية لوجود العديد من الإختلافات والفوارق بين مبانى المنشآت السياحية والفندقية ، مؤكدين على أن هذا الكود الحالى يؤدى إلى وقف نشاط العديد من المنشآت لصعوبة تطبيقه وعدم ملائمته على أرض الواقع .

من جانبه أكد عادل المصرى ، رئيس غرفة المنشآت السياحية ، إتفاقه مع كل ما أورده أصحاب ومستثمرى ومديرى المنشآت السياحية من مشاكل التى أصبحت مشاكل مزمنة وتحتاج إلى تدخل حقيقى من قبل الحكومة ، خاصة وأن الفترة الحالية تشهد بين أعضاء الحكومة تناغماً وتنسيقاً وتعاوناً كبيراً يمكن من خلاله حل هذه المشاكل .

أوضح المصرى ، أن الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة السياحة ، تعمل على إزالة كافة المعوقات التى تواجه القطاع السياحى بشكل عام ، وإنها حريصة على رفع كل المعاناه التى يتعرض لها القطاع السياحى ، من خلال التشاور والتنسيق مع زملائها بالحكومة المعنيين وذوى الإرتباط المباشر وغير المباشر مع القطاع السياحى .

أشار رئيس غرة المنشآت أن الغرفة قد أعدت مذكرة تتضمن كافة المشاكل التى تتعرض لها المنشآت السياحية ، وكذلك الحلول المقترحة - من وجهة نظر الغرفة – لعرضها على وزيرة السياحة عقب عودتها من رحلتها للأردن ، كما إننا سنقوم بعرض أيضاً هذه المذكرة وما تتضمنه من مشاكل على مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية فى الإتماع المقبل ، لتدعيم موقف المنشآت فى طلباتها الشرعية والقانونية ، وأن المجلس لن يتوانى عن تحقيق مطالب أعضاء جمعيته العمومية ، والتأكيد على أن المنشآت والمطاعم السياحية ، أحد الأذرع الهامة فى صناعة السياحة المصرية والتى تعد رافداً أساسياً سواء فى إستقطاب العمالة أو فى سداد كافة الإلتزامات المستحقة عليها للدولة ، بخلاف المطاعم الشعبية الخاضعة للمحليات التى لا تطبق عليها الرسوم والضرائب وغيرها ممن تقع على المنشآت والمطاعم السياحية .

حضر الإجتماع هشام وهبة ، عضو مجلس الإدارة ،وعلى كامل منصور ، رئيس فرع غرفة المنشآت السياحية بوسط وشمال الدلتا ومدن القناة ، وأحمد الناظر ، الأمين العام للغرفة الرئيسية بالقاهرة