30 مليون دولار أخفاها "القذافي" في منزل رئيس أفريقي

08 أبريل 2019 - 11:27 ص

قالت صحيفة الـ«تايمز» البريطانية أنه تم الكشف علي بعض الأموال للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في أحدي الدول الأفريقية الصغيرة، لافتة إلى أن قيمة الأموال التي تم الكشف عنه بلغت 30 مليون دولار.

وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته الأحد أن القذافي قبيل انهيار نظامه سلم ما يقدر بـ30 مليون دولار إلى رئيس جمهورية جنوب أفريقيا حينئذ جاكوب زوما، مؤكدة أن هذه الأموال نُقلت في وقت سابق من العام الجاري من مخبأ في منزل زوما قرب مدينة نكاندلا إلى مملكة إسواتيني المعروفة سابقا باسم مملكة سوازيلاند.

وبعد مقتل القذافي في أكتوبر 2011، بذلت السلطات الليبية الجديدة جهودا في مسعى لاستعادة هذه الأموال، لكن تلك المساعي تعرقلت إثر الصراع بين الفصائل المسلحة في البلاد.

ويرجح أن الرئيس الجنوبي الأفريقي الحالي سيريل رامافوزا تلقى من السلطات الليبية طلبا للمساعدة في استعادة «ثروة القذافي»، وهو سبق أن زار إسواتيني في 3 مارس على رأس وفد وزاري لإجراء مفاوضات لم يكشف عن أجندتها مع الملك مسواتي الثالث، كما وردت تقارير عن عقد اجتماع قمة ثان بينهما في مطار جوهانسبرغ الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدير مكتب القذافي سابقا، بشير صالح، وهو يعرف بـ«مصرفي» الزعيم الليبي الراحل، زار جنوب أفريقيا أكثر من مرة في السنوات القليلة الماضية، وأصيب جراء إطلاق النار عليه في جوهانسبرج العام الماضي.

وأقر تقرير أممي صدر في عام 2017 بأن جزءا ملموسا من الأموال الليبية المختفية يوجد في دول القارة الأفريقية، وتعهدت جمهورية جنوب أفريقيا في عام 2013 بإعادة أكثر من 7 مليارات دولار إلى السلطات الليبية، بموجب معايير الأمم المتحدة.