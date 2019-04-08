» "القوى العاملة" توفر 9 وظائف للشباب

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وزارة القوى العاملة

أفادت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر، بأنها توفر فرص عمل للشباب الخريجين والحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة وذلك في المنشآت السياحية في المحافظة وشركات القطاع الخاص.

وأضافت المديرية  فى بيان لها  ، أنها تطلب وظائف (مراقب حمام سباحة -عامل نظافة - منقذ - أفراد أمن - فني معدات - فني تبريد وتكييف - مشرف معدات - مراقب أمن - ووظائف أخرى).

ولفتت إلى أن الرواتب تبدأ من 1200 جنيه حتى 2500 جنيه مطالبة الراغبين في الالتحاق بإحدى فرص العمل المعلن عنها سرعة التوجه للمديرية.


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