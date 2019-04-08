"الدراويش" يواصل تدريباته استعدادًا للجونة

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يبدأ فريق الإسماعيلي الاستعداد لمواجهة الجونة، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 17 من الدورى الممتاز، عقب العودة من الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة عقب هزيمة الفريق أمام بيراميدز أمس الأول السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدورى الممتاز.

ويعالج الجهاز الفنى للفريق الأخطاء التي وقع فيها دفاع  الفريق فى مباراته الأخيرة، ويعقد سوميدر المدير الفنى جلسة مع كل لاعب على حدة لتوضيح الأخطاء،  التي وقع فيها في اللقاء الماضي.



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