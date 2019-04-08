كشف غموض العثور على جثة في سوهاج

08 أبريل 2019 - 11:19 ص

كشف ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بسوهاج، غموض العثور على جثة مسجل شقى خطر بالمنطقة الجبلية بناحية قرية الغابات دائرة المركز، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بسبب الخلافات على قطعة أرض.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب، يفيد بالعثور على جثة لمسجل خطر بها إصابة وملقاه بالمنطقة الجبلية.

وأسفرت جهود فريق البحث إلي أن مرتكب الواقعة شوقي ع ا ع 30 سنة عامل ويقيم بذات الناحية عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات علي قطعة أرض " أملاك دولة " كائنة بذات الناحية.

وأضاف بقيامه بمغافلة المجني عليه أثناء سيره بالزراعات بناحية الغابات دائرة المركز والتعدي عليه بالضرب بقطعة خشبية، مما أدى إلى سقوطه أرضاً والإجهاز عليه وخنقه بواسطة شال خاص بالمجنى عليه حتى فارق الحياة، تم التحفظ على المتهم وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.