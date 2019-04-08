القبض على عاطل بحوزته 36 قطعة حشيش

08 أبريل 2019 - 11:11 ص

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، من القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى وكمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث، يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا والقوة المرافقة، له من ضبط "م س" وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش"، 36 قطعة حشيش كبيرة الحجم.

تم نقل المتهم لديوان القسم، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح والمواد المخدرة للاتجار، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة للتحقيق.



