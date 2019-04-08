"البرادعي" يدعو شعوب الثورات العربية للتكاتف

08 أبريل 2019 - 10:22 ص

وجه الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، رسالة إلى من يدعي أن الثورات العربية "مؤامرة".

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "فى سبع سنوات انتفضت الشعوب فى سبع دول بحثاً عن الحرية والكرامة: تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن والسودان والجزائر".

وتابع: "أرجو أن يتوقف البعض عن حديث "المؤامرة" الممجوج وان يدرك الجميع شعوباً وحكومات الخطر المحدق بنا وأهمية التكاتف و تجاوز الخلافات".

وأتم تغريدته بقوله: "المنطقة تتآكل نصب أعيننا" .