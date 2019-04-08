الجندي: أنا شيخ السلطان

08 أبريل 2019 - 10:08 ص

انتقد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من يطلقون عليه شيخ السلطان: "أنا شيخ السلطان وأنتم أعداء الوطن"، مؤكدًا أنه لن يكون يومًا مسئولا حكوميًّا.



وأضاف "الجندى"، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي ": "لو حدث هذا أسقطوني من حساباتكم، لن تروا لي يومًا مصالح مادية، ربنا ساترها، لا أحتاج منكم ولا من دولاراتكم".



وتابع: "الشتيمة متفرقش معانا، وإنما هي أمتع لحظاتنا أن تأخدوا من سيئاتنا، صحيفتك ملكك املأها بما شئت".

