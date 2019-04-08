» "التعليم العالي": توقيع بروتوكول تعاون مع الهند

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متابعات - أمينة عبد العال

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أشار محمد الشناوي، مستشار وزير التعليم العالي، إلى سعي الدولة لإكساب الطلاب خبرات ومهارات سوق العمل، ورفع مستوى التعليم، والذي أثمر في تواجد 18 جامعة ضمن أفضل 1200 جامعة عالميًا في 2018.

وكشف لبرنامج “اليوم” على قناة “DMC ”، عن توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة أسيوط والمعهد العالي الهندي الذي يتميز عالميًا في مجال التكنولوجيا، وأن مصر وقعت اتفاقيات عدة مع كبريات الجامعات العالمية، منها (هيروشيما، وفيينا).



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