» شاهد.. رحلة الاحتياطي النقدي في عهد عامر

08 أبريل 2019 - 09:58 ص

نشر تقرير اقتصادي تحليلي، رحلة الاحتياطي النقدي منذ تولى طارق عامر مسئولية البنك المركزي.

ويشير التقرير إلي ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي لـ44.1 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وهي الارتفاعات التي شهدها الاحتياطي خلال 39 شهرا من تعيين طارق عامر محافظًا للبنك المركزي، منها 25 شهرًا من الصعود المتتالي، و3 أشهر فقط انخفض فيها الاحتياطي مع سداد التزامات مصر الخارجية، نتيجة لتغيير سياسة البنك المركزي وقرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه في نوفمبر 2016.