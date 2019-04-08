بنك الاستثمار يتوقع ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار ويعلن عن السبب

08 أبريل 2019 - 09:53 ص

أعلن بنك الاستثمار بلتون إن التضخم ما زال متأثرًا بتذبذب أسعار السلع الغذائية وإصلاح منظومة الدعم، إلا أن النظرة المستقبلية لا تزال إيجابية.

وأضاف في مذكرة بحثية، أمس، في ظل ارتفاع الجنيه بنسبة 3% وبدعم وصول معدل التضخم لأدنى مستوياته في ديسمبر 2018.

وخفض “بلتون”، توقعاته لمتوسط معدل التضخم بنحو 1% في العام المالي 2018/2019 إلى 14.7%، مع رفع توقعات متوسط التضخم في 2019/2020 بنحو 0.9% إلى 15.6%، نظرًا لتأثير آلية التسعير التلقائي للوقود في الربع الأول من العام المالي 2019/2020.

ويتوقع تقرير “بلتون”، ارتفاع التضخم العام بما يتراوح بين 2.5 و3.5% نتيجة الاتجاه لآلية التسعير التلقائي، والذي نتوقع أن يحفز ارتفاع متوسط أسعار الوقود بنحو 20.6%.

وعلى صعيد أسعار الفائدة، يرى بنك الاستثمار بلتون أنه رغم التوقف السابق لآوانه لدورة التسهيل النقدي، فإن هناك فرصة لخفض آخر لأسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم 23 مايو 2019، بناءً على قراءات التضخم خلال الشهرين المقبلين.

وأشار إلى أن السيناريو الأكثر احتمالًا هو خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بنهاية العام.

ويرى “بلتون”، أن كل الاحتمالات تؤيد ارتفاع سعر الجنيه، حتى منتصف 2020؛ إلى متوسط 17.1 جنيه مقابل الدولار، في العام المالي 2019/2020، بدلًا من توقعات سابقة عند 18.05جنيه للدولار الواحد.

وخفض “بلتون” توقعاته للعجز المالي إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل توقعات سابقة عند 9%، نظرًا لخفض توقعاتنا لنمو فاتورة الإنفاق بنحو 6% في العام المالي 2018/2019 لتبلغ 18.4% على أساس سنوي، مع زيادة توقعاتنا للعام المالي 2019/2020 أيضًا بنسبة 6% لتبلغ 15.6% على أساس سنوي. وتوقع “بلتون”، استمرار زيادة الدين الخارجي إلى 107 مليارات دولار مقارنة بـ92 مليار دولار في العام 2017/2018، وذلك لسد الفجوة التمويلية المتوقعة بنحو 11.3 مليار دولار في العام 2018/2019.



