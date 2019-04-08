ريهام سعيد: "شوفوا اللي بيحصل في بنتي"

هاجمت الإعلامية ريهام سعيد ، تنظيم الإخوان بسبب انتقادهم للأوضاع في مصر، قائلة: "الإخوان كل ما يتكلموا يقولوا الأسعار، عشان عارفين إن دي الحتة اللي بيدخلوا بيها للناس".

وأكدت "سعيد" ، من خلال برنامج "صبايا " المذاع علي فضائية "الحياة"، أن القنوات الفضائية التابعة لتنظيم الإخوان تتحدث دائما عن الأسعار لأنهم يعلمون لأنها المدخل الوحيد الذي يتأثر به المصريون، معقبة: "أنا بنتي في إحدي الدول الأوروبية اشترت علبتين زبادي وشيكولاته بـ140 فرانك، شوفوا هنا بتجيبوا الزبادي بكام ، اللي بيتكلموا عن الأسعار يشوفوا اللي بيحصل في بنتي برا".