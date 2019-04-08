الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لـ «المقاصة»

08 أبريل 2019 - 09:51 ص

يستأنف فريق الأهلي تدريباته اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة بالدورى، المقرر له بعد غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ28 للدوري.

ويعقد مارتن لاسارتى المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل المران، لإزالة الآثار السلبية بعد الهزيمة القاسية أمام صن داونز الجنوب أفريقي بخماسية نظيفة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق عاد إلى القاهرة أمس الأحد قادمًا من جنوب أفريقيا، حيث غادرت الطائرة الخاصة مدينة بريتوريا فجرًا، قبل أن يحصل اللاعبون على راحة سلبية.