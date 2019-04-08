رجيم أمريكي يفقدك 3 كيلو في أسبوع.. تعرف عليه

08 أبريل 2019 - 09:41 ص

هناك العديد من أنواع الريجيم المختلفة وكلا له عيوبه ومميزاته، ورجيم GM أو "جنرال موتورز" من أنواع الريجيم الشائعة وسط موظّفي هذه الشركة الأميركية الشهيرة.

والخبر السار أنه يساعد على خسارة 3 كيلو في 7 أيام فقط وأنه يناسب كل الأعمال. ويمكن اتباعه لمدة أسبوع واحد بهذه الطريقة، وفق مجلة "لها".

اليوم الأول

هو الأكثر أهمية. ويتم خلاله تناول الفواكه على امتداد النهار. لكن الأفضل استثناء الموز وتفضيل فواكه مثل البطيخ. ومن الضروري أيضاً شرب 8 إلى 12 كوب من الماء.

اليوم الثاني

يمكن التركيز في هذا اليوم على تناول الخضار الطازجة أو المطهوة. ويمكن مثلاً تناول حبة بطاطا مسلوقة واحدة كوجبة غداء. لكن يجب الابتعاد عن الخضار المقلية بالزيت وتفضيل تلك المطهوة في الفرن أو على البخار. ولا تنسوا شرب الماء.

اليوم 3

يمكن تناول الفواكه والخضار معاً على امتداد النهار مع استثناء البطاطا والموز. وفي هذه الحالة تؤكل الخضار صباحاً والفواكه ظهراً ثم الخضار مساء مع شرب 8 إلى 12 كوباً من الماء.

اليوم 4

في هذا اليوم يجب تناول الموز وشرب 4 أكواب من حليب اللوز الطبيعي والماء على امتداد النهار.

اليوم 5

يخصص هذا اليوم لتناول طبق من الأرز الكامل خلال وجبة الغداء مع 6 إلى7 حبات طماطم خلال النهار. ومن المهم شرب من 12 إلى 15 كوب من الماء يومياً.

اليوم 6

في اليوم السادس يقضي هذا الرجيم بتناول كوب من الأرز الكامل مع الخضار خلال النهار. ومن الضروري التركيز على شرب من 8 إلى 12 كوب من الماء.

اليوم 7

في اليوم الأخير من رجيم GM يمكن تناول كوب من الأرز لوجبة الغداء مع الخضار والفواكه خلال النهار. وفي حالة العطش يمكن شرب كوب من عصير الفواكه. فهذا يساعد على تنظيف الجهاز الهضمي. ويضمن هذا الرجيم خسارة 3 كيلو في 7 أيام.