ترامب يقيل وزيرة الأمن الداخلي.. تعرف على السبب

08 أبريل 2019 - 09:34 ص

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، استقالة وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كيرستين نيلسن، من منصبها، مشيراً إلى أن كيفن ماكالينا، سيقوم بتولي مهام رئيس الأمن الداخلي.

وقال ترامب، عبر (تويتر)، الاثنين: "وزيرة الأمن الداخلي كيرستن نيلسن، ستغادر منصبها، أود أن أشكرها على خدمتها، ويسرني إعلان أن الرئيس الحالي لدائرة الجمارك وحرس الحدود، كيفن ماكلينان، سيتولى مهام القائم بأعمال وزارة الأمن الداخلي، أثق بأن كيفن سيقوم بعمل ممتاز"، في تصريحات مستترة أنه لم تتم الأعمال المكلفة بها كماينبغي.

وكانت صحيفة (وول ستريت جورنال)، قد ذكرت في نوفمبر الماضي، نقلاً عن مسئولين لم تكشف عنهم في البيت الأبيض والإدارة الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب، قرر تغيير وزيرة الأمن الداخلي، كيرستين نيلسن، لكنه لم يستقر بعد على توقيت ذلك.

وتولت نيلسن (46 عاماً) هذا المنصب منذ ديسمبر 2017، وقادت نيلسن وزارة مسئولة عن تنفيذ أكثر سياسات ترامب جدلاً، مثل خطته لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، وفصل أولاد المهاجرين عن أسرهم.