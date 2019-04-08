  • الإثنين 08 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:40 ص
بحث متقدم
نيوزياندا

تطورات جديدة في مذبحة "نيوزيلندا"

بالصور.. الترجي يعود بتعادل ثمين مع الأهلي من برج العرب

«برج العرب» يصدم الأهلي قبل موقعة صن داونز

الإعلامية ريهام سعيد

ريهام سعيد: "شوفوا اللي بيحصل في بنتي"

علاء

"علاء مبارك" يوجه رسالة للأهلي

أرشيفية

شاهد.. حرامي ينقذ مدير أمن الإسكندرية من محاولة اغتياله

نيتنياهو

"نتنياهو" يستفز سكان غزة بتصريح جديد

ديان لوفرين ومحمد صلاح

لوفرين ينشر فيديو مثيرًا لـ"محمد صلاح" والأخير يعلق

ختان الاناث

قرار مهم من "القومي للسكان" بشأن ختان الإناث

التموين

"التموين"تزف بشرى للشباب قبل رمضان

لهذه الأسباب.. انهار الدولار في السوق السوداء

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري

بعد فصل أبناء المهاجرين عن ذويهم

ترامب يقيل وزيرة الأمن الداخلي.. تعرف على السبب

عرب وعالم

ترامب ووزيرة الامن الداخلي
ترامب ووزيرة الامن الداخلي

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

ترامب: وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي تغادر منصبها

#

«التعليم» تطيح بمسئولين كبار.. تعرف على السبب

#

ضبط 8 عاطلين بحوزتهم مواد وأقراص مخدرة

#

ضبط عامل بتهمة اغتصاب ابنته

ترامب

كيرستين نيلسن

كيفن ماكالينا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، استقالة وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كيرستين نيلسن، من منصبها، مشيراً إلى أن كيفن ماكالينا، سيقوم بتولي مهام رئيس الأمن الداخلي.

وقال ترامب، عبر (تويتر)، الاثنين: "وزيرة الأمن الداخلي كيرستن نيلسن، ستغادر منصبها، أود أن أشكرها على خدمتها، ويسرني إعلان أن الرئيس الحالي لدائرة الجمارك وحرس الحدود، كيفن ماكلينان، سيتولى مهام القائم بأعمال وزارة الأمن الداخلي، أثق بأن كيفن سيقوم بعمل ممتاز"، في تصريحات مستترة أنه لم تتم الأعمال المكلفة بها كماينبغي.

وكانت صحيفة (وول ستريت جورنال)، قد ذكرت في نوفمبر الماضي، نقلاً عن مسئولين لم تكشف عنهم في البيت الأبيض والإدارة الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب، قرر تغيير وزيرة الأمن الداخلي، كيرستين نيلسن، لكنه لم يستقر بعد على توقيت ذلك.

وتولت نيلسن (46 عاماً) هذا المنصب منذ ديسمبر 2017، وقادت نيلسن وزارة مسئولة عن تنفيذ أكثر سياسات ترامب جدلاً، مثل خطته لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، وفصل أولاد المهاجرين عن أسرهم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (1)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

مصر.. بلا إدمان

حسام فتحي

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» قرارات صادمة للاعبي الأهلي قبل مواجهة "المقاصة"
» "شعبولا" يطرح أغنية عن التعديلات الدستورية
» عودة بعثة الزمالك من المغرب
» شاهد.. رحلة الاحتياطي النقدي في عهد عامر
» مد فترة الطرح لـ"سبيد" حتى غد
» "التعليم العالي": توقيع بروتوكول تعاون مع الهند
» تعرف على قرارات لجنة المشاهدة بالأعلى للإعلام
» ارتفاع ملحوظ في درجات حرارة اليوم
» فنانة شهيرة: أنا خارباها قدام الناس ومن وراهم كمان
» أحمد سعد يصدم سمية الخشاب بنشر وثيقة محرجة لها
» الليثي يفاجئ فنانًا شهيرًا أمام شقيقتيه: "تقبل يعملوا أدوار ساخنة؟"

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين